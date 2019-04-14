وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مسؤولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ببدء تنفيذ الحلول الهندسية النهائية لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي بمناطق الإقبال والفنون الجميلة وباكوس، التي تمت بالتنسيق بين شركة الصرف الصحي وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بعد معاناة تلك المناطق من مشاكل الصرف الصحي.

وشدد "قنصوة" على ضرورة تكثيف الأعمال التي تقوم بها شركة الصرف الصحي على مستوى الأحياء المختلفة، لسرعة إنجازها والانتهاء منها لعدم التأثير علي الحركة المرورية.

حضر الاجتماع أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتور وليد عبد العظيم، مستشار المحافظ لشئون البيئة، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات المعنية.

وعقد محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة إجراءات واستعدادات شركة الصرف الصحي لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار، بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع أحياء المحافظة.