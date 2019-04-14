"مستقبل وطن" بجنوب سيناء ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية بسانت كاترين

نظمت أمانة المرأة بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، ندوة عن التعديلات الدستورية المقترحة، وأهمية المشاركة في الاستفتاء عليها، بوادي الراحة بمدينة سانت كاترين، بحضور عددا من سيدات المجتمع البدوي.

وقالت فضية سالم، أمينة المرأة بالحزب، إن المرأة تقدم أبنائها للدفاع عن الوطن لذلك لا بد أن تكون أول من تلبي نداء الوطن بالمشاركة الفعالة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتعبير عن رأيها بحرية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.

وأضافت "فضية"، أن مصر تقدم الكثير لأبنائها لذلك لا بد أن نلبي ندائها ونحافظ على أمن الوطن ومكتسباته، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف توعية جميع السيدات والفتيات بالمصالح الحكومية بمقر عملهم وداخل الوديان والتجمعات البدوية لتحفيزهم على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.