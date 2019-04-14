أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن سنتر «رويال بوك» غير مرخص، مشيرة إلى أنه لا يتبع الوزارة من قريب أو بعيد.

فيما اشتكى عدد من أولياء الأمور بالمحافظة من المركز، بالحصول على «750 جنيهاً»، من كل ولى أمر، بدعوى التقديم لأطفالهم فى المدارس الخاصة بنطاق المحافظة، إضافة إلى ادعاء المسئولين عنه إنهاء إجراءات الالتحاق من خلال «توكيل رسمى» حصلوا عليه من وزارة التربية والتعليم.

وقالت إيمان شوقى، ولية أمر من محافظة الإسكندرية، إنها عرفته من «فيس بوك»: «تواصلت معاهم، وخدوا 750 جنيه، منذ يناير الماضى، وحصلوا على أوراق رسمية خاصة بالطفل».

وأكدت ولية الأمر أنها «فوجئت بإعلان غالبية المدارس إنهاء قبول طلابها للعام الجديد 2019- 2020، دون أن يحصل ابنها على أى فرصة، الأمر الذى دفعها للذهاب إلى المركز، للاستفسار عن الأمر، فأخبروها أنه جارٍ إلحاق طفلها بالمدرسة من داخل نسبة المركز اللى بياخدها من الوزارة».

وتواصلت «الوطن» مع أرقام هواتف المركز المذكورة فى إعلاناته الورقية، وطلبت من الموظفة، التى ردت على الهاتف، إيجاد فرصة لطالب فى إحدى مدارس الإسكندرية الشهيرة، وجاء رد الموظفة: «حاضر يافندم، حضرتك تشرفنا فى المكتب من الساعة 9 صباحاً لحد 5 مساء، كل يوم ما عدا الجمعة والسبت، وتجيب معاك شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقتك الشخصية ومبلغ 750 جنيه تمن استمارة التقديم».