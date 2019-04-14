انتقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل لجوء بعض الموظفين بالهيئات التابعة لوزارة النقل إلى القضاء للحصول على تعويضات من هيئاتهم، لافتا إلى أن موظف بإحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل رفع دعوى تعويضات وحصل على أحكام بقيمة 903 ملايين جنيه.

وأبدى الوزير خلال اجتماع لجنة النقل مساء اليوم، برئاسة هشام عبدالواحد استغرابه من الموظفين والعاملين الذين يقيمون دعاوى تعويض على هيائتهم وتابع: "لست معتادًا على ذلك ومن غير المعقول أن يقيم أحد العاملين على الهيئة التي يعمل بها دعاوى وهناك 5 آلاف و500 قضية منها أحكام للعاملين بالمترو بقيمة نصف مليار جنيه بسبب العمل أيام السبت، وأحد نواب رئيس السكة الحديد حصل على حكم بتعويض بقيمة 75 ألف جنيه من الهيئة مقابل عمله بعض أيام السبت، غير مقبول بالنسبة لي أن يرفع أحد العاملين دعوى على الجهة التي يعمل بها".