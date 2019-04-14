قدمت الحكومة، إلى مجلس النواب، اليوم، مشروعى قانونين لزيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين، وأحالهما الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى لجان الدفاع، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، تمهيداً لمناقشتهما وإقرارهما مع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2019/ 2020، بداية من يوليو المقبل.

وأحال «عبدالعال» مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها ومناقشتها وإعداد تقريرها للعرض على الجلسة العامة، فيما تعقد لجنة الخطة اجتماعاً تنظيمياً، اليوم، لمناقشة الموازنة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن فى وقت سابق رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة قدرها 15٪، وزيادة المعاشات.