واصل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لقاءاته، لبحث مستقبل العمل الكنسى فى إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، بعد وفاة الأنبا إرسانيوس مطران المنيا، فى أغسطس 2018، كما استقبل البابا، اليوم، فى المقر البابوى بالكاتدرائية، ياتسيك تشابوتوفيتش، وزير الخارجية البولندى، فى إطار زيارته الحالية إلى مصر.

وكان البابا التقى، أمس، داخل المقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفداً كبيراً من أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإيبارشية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المناقشات دارت خلال اللقاء، حول مستقبل العمل الكنسى وتنمية الخدمة والرعاية فى هذه الإيبارشية الواسعة.

من جهة أخرى، أعلنت الأديرة القبطية، منع استقبال الزيارات والخلوات، طوال أيام أسبوع الآلام، مطالبة الأقباط باتباع التعليمات، وعدم توقع قبول أى استثناءات فى هذا الأمر.

وأعلن دير الأنبا موسى القوى بطريق العلمين، اعتذاره عن عدم استقبال الرحلات والأفراد وراغبى قضاء فترة الخلوة الروحية، والقرار نفسه اتّخذه دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، ودير رئيس الملائكة غبريال بالفيوم.