عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقرير مصور تحت عنوان " تركيا متورطة في دعم إرهاب طرابلس"، كشفت فيه عن الدور المشبوه الذي ينفذه النظام التركي في دعم الإرهابيين والميليشيات المسلحة في ليبيا.

ووفقا للتقرير، يُجدد الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، في كل مؤتمر صحفي له اتهامه لتركيا بالتدخل وتغذية الصراع في طرابلس، حيث ذكر في إحدى مؤتمراته الصحفية أن هناك خطوطا مفتوحة من تركيا ومالطا جوا وبحرا لدعم مجموعات طرابلس بالسلاح والمقاتلين.

كما ذكر التقرير، أن هناك رحلات جوية مباشرة من تركيا إلى مصراتة الليبية تنقل مسلحين من جبهة النصرة قاتلوا في سوريا، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى زيادة عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا.