قال المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن عملية "طوفان الكرامة"، التي تستهدف تحرير العاصمة "طرابلس"، تسير وفق المعايير الدولية في محاربة الإرهاب والجريمة.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم حول آخر تطورات الوضع الميداني للعملية، إن "معركتنا لتحرير طرابلس موجهة ضد تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة والإخوان والمليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة"، مشيرا إلى أن المعركة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، والتي أعلنت منذ البداية، هي تحرير العاصمة من الميليشيا المسلحة، مؤكدا أن "الجيش الوطني الليبي" جاهز لكل ما أطلق عليه "الاحتمالات".

وأوضح المسماري، أن المليشيات المسلحة في طرابلس تتلقى ضربات قوية من قوات الجيش التى تسابق الزمن من أجل إنقاذ طرابلس من يد الإرهابيين.وتوقع المسماري، تنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات داخل الأراضي الليبية نتيجة لضغط قوات الجيش على الجماعات الإرهابية، متوعدا بالرد على كافة الأعمال الإرهابية، قائلا "قواتنا المسلحة لديها القدرة للرد على كافة العمليات الإرهابية"، موضحا أن القوات الجوية الليبية نفذت 8 غارات جوية ضد معسكر يتبع مليشيا "البقرة" في تاجوراء.

وكشف المتحدث الليبي، أن قوات الجيش استهدفت غرفة عمليات بالقرب من غيط الرمان في طرابلس تتبع "مليشيات مصراتة"، مشيرا إلى أنها دمرت العديد من البنية التحتية للجماعات الإرهابية التي تتحصن بالعاصمة، كما كشف المسماري، عن ارتفاع وتيرة الضربات الموجهة إلى المليشيات بنسبة 100%، محذرا المليشيات المسلحة كافة من محاولة القيام بأي عملية ضد القوات الليبية. وبشأن الحقول النفطية، كشف المسماري، أن 95 % من الحقول النفطية تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية، مؤكدا أن منابع النفط في شرق وجنوب ليبيا تحت سيطرة قوات الجيش الوطني.

واستعرض المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي، أسماء إرهابيين مطلوبين دوليا يقاتلون إلى جانب مليشيات طرابلس، وقال: "إرهابيون يتواجدون في طرابلس شاركوا في عمليات إرهابية أبرزها قتل السفير الأمريكي في بنغازي".ولفت إلى أن المواطنين الليبيين يعانون بسبب دعم المجلس الرئاسي في طرابلس للجماعات الإرهابية، متهما تركيا بالتورط في مساندة ومساعدة الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وقال المسماري "تركيا متورطة في معركة طرابلس بإرسالها للسلاح والعتاد للإرهابيين عبر مالطا"، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي يخوض معركة مع الجماعات الإرهابية، التي تحصل على إسناد مباشر من تركيا.