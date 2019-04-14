قال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه تم إعفاء سفيري السودان في كلا من واشنطن وجنيف من منصبيهما.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثته "سكاي نيوز" عربية، مساء اليوم، أن المجلس وضع وثيقة لتحديد العلاقة بين الجيش وقوى المعارضة، مشيرا إلى أن المجلس سيتعاون مع جميع الأطراف لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الرئيس الجديد للمجلس العسكري، قال إن الفترة الانتقالية ستستمر لمدة عامين كحد أقصى. وألغى حظر التجول الليلي.وأضاف رئيس المجلس العسكري الذي حل محل الرئيس السابق عمر البشير بعد الإطاحة به يوم الخميس الماضى في أعقاب ثلاثة عقود له في السلطة أن حكومة مدنية ستتشكل بعد مشاورات مع المعارضة.