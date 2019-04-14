"شركات السياحة": تدريب 1250 سائق مركبة سياحية خلال شهرين

استكمالاً للجهود التي يبذلها مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للارتقاء بعنصر الجودة وباعتبار أن مجال النقل السياحي هو من أهم عناصر المنظومة السياحية، فقد أولى المجلس اهتمامًا خاصًا وكبيرًا بصقل مهارات العاملين في القطاع وقائدى المركبات السياحية وذلك إتساقاً مع سياسة الدولة ووزارة السياحة التى تهدف إلى رفع معدلات جودة الخدمات السياحية التى تقدم للسائحين وفقـاً للمعايير الدولية.

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن عدد قائدي المركبات السياحية الذين جرى تدريبهم فعليًا خلال شهرين 1250 سائقًا، وذلك في إطار خطة الغرفة لرفع كفاءة العنصر البشري لدعم قطاع النقل السياحي بجمهورية مصر العربية، من خلال إعطاء أولوية قصوى لعقد دورات تدريبية مكثفة (نظرية وعملية) بالقاهرة الكبرى والمحافظات السياحية التى تتركز فيها طاقة النقل السياحي.

وقال بيان للغرفة، أنه جرى عقد دورتين تدريبيتين موسّعتين صباح اليوم الأحد لقائدى المركبات السياحية بمحافظة البحر الأحمر وذلك لحوالي 550 قائد مركبة تحت رعاية وزيرة السياحة، وذلك بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الرئيسية.

وتستهدف الدورات رفع كفـاءة وصقل مهارات قائدي المركبات السياحية فضلاً عن تطوير المستوى السلوكى والمهني للمتدرب، للوصول للجودة الفنية السياحية المطلوبة فى قائد المركبة، حيث تعتبر الغرفة أن مجال النقل السياحي هو من أهم عناصر المنظومة السياحية، لذلك أولى المجلس اهتمامًا خاصًا وكبيرًا بصقل مهارات العاملين فى القطاع وقائدى المركبات السياحية، وذلك إتساقاً مع سياسة الدولة ووزارة السياحة التى تهدف إلى رفع معدلات جودة الخدمات السياحية التى تقدم للسائحين.