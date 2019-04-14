أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، إحالة وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، ومدير جهاز المخابرات والأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد.

وأكد شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي له مساء اليوم أن هناك ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن مضيفا أنه تم تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات والأمن لافتا الى أنه سيتم إعادة هيكلية مؤسسة محاربة الفساد.

وأوضح في الوقت ذاته أن تم إعفاء سفيري السودان لدى واشنطن وجنيف من منصبيهما مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة تقييم البعثات الدبلوماسية في الخارج وإعادة النظر في تعيين السفراء .

وشدد على حرص المجلس على التواصل مع الإعلام وذلك لدوره الكبير في التغيير الذي حدث في السودان..مبينا أن المجلس تواصل مع عدد من ممثلي الدول لإبلاغهم بالتطورات في السودان.

وأضاف المسؤول العسكري السودان أنه تم إطلاق سراح جميع الضباط الذين اتهموا بالمشاركة بالتظاهرات الأخيرة لافتا في الوقت ذاته إلى أن المجلس طالب من قوى المعارضة تقديم اقتراحاتهم بشأن المرحلة الانتقالية.

وفي هذا الصدد أشار شمس الدين كباشي إلى أنه تم وضع وثيقة لتحديد العلاقة بين الجيش وقوى المعارضة وكشف عن تشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطني .