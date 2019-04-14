عمرو عبد الحميد: ليبيا حجر زاوية للأمن القومي المصري

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية في قصر الاتحادية اليوم الأحد يُعد هام للغاية، كون ليبيا حجز زاوية للأمن القومي المصري، موضحًا أن مصر تُتابع عن كثب مستجدات الأوضاع في الدولة الليبية ساعة بساعة.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "TEN"، أن الجيش الليبي أصبح الآن مسيطر على مطار طرابلس الدولي، بالرغم من كون هذه المدينة مليئة بالميليشيات المسلحة الإسلامية المدعومة من قطر وتركيا.

وأوضح الإعلامي، أن الكلمة الآن في العاصمة الليبية طرابلس أصبحت للجماعات الإرهابية وليس للحكومة الليبية المُعترف بها دوليًا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، بقصر الاتحادية لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكدا "السيسي" خلال لقائهما على دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي بكل الأراضي الليبية.