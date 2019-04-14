أعرب الإعلامي عمرو عبد الحميد، عن سعادته البالغة بإحراز اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، هدف أسطوري اليوم في مرمى فريق "تشيلسي" بالدوري الإنجليزي، ووصف عبد الحميد الهدف بالرائع والأسطوري.

وأوضح "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "TEN"، مساء اليوم، أن طريقة احتفال محمد صلاح كانت ردًا على الهتافات العنصرية لجماهير تشيلسي منذ أيام، موضحًا أن هذا الاحتفال كان لافتًا للنظر.

وأكد أن جماهير نادي ليفربول في مصر لمؤازرة محمد صلاح أصبحت أكثر من جماهير الفريق في إنجلترا، على حد وصفه. وأحرز محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، هدفًا في مرمى تشيلسي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، حيث فاز ليفربول على تشيلسي، بثنائية نظيفة، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 34 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.