أعلن الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الأطفال التخصصي بقرية دمسنا بمركز أبوحمص، مشيرا إلى أنه جرى استقبال حالتين بالحضانات وبدء التشغيل التجريبي بالعيادة الخارجية.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة، للمستشفى، اليوم، يرافقه الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، وقال وكيل الوزارة، فى بيان صحفى، إن المستشفى أحد الصروح الطبية المتميزة فى تقديم خدمات علاجية فائقة لمواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف أن المستشفى يشتمل علي 65 حضانة و25 سرير عناية مركزة و30 سريرا من مختلف تخصصات طب الأطفال، بالإضافة إلى غرفة عمليات جراحة أطفال بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإسكندرية، كما يجرى المستشفي عمليات جراحات الأطفال الدقيقة، ويضم قسم أشعة ومعمل وبنك دم، بالإضافة لتخصيص جزء به لعلاج حالات التوحد وفرط الحركة، وأيضا قاعة محاضرات مجهزة على أحدث التقنيات لطلبة الزمالة المصرية فى جميع فروع طب الأطفال.