قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي سيظل من أهم عناصر البسمة والفرحة للشعب المصري.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E": "شيء مبهج أن يكون هناك لاعبًا يحمل اسم مصر، وقيمته ليست في عطائه الرياضي فقط، ولكن في عطائه الإنساني والأخلاقي لذلك تضامن الجميع معه ضد الهتافات العنصرية التي تعرض لها مؤخرا". وتابع: "زملاؤه ومنافسيه تضامنوا معه، والهدف الذي سجله اليوم في شباك تشيلسي أسطوري ولا ينسى".

وكان محمد صلاح قد أحرز هدفًا رائعًا في شباك تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، أحرزهما ساديو ماني، ومحمد صلاح، ليتصدر الريدز الدوري مؤقتًا أمام فريق مانشستر سيتي.