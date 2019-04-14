أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك حالة من الانضباط في مواعيد قيام القطارات من المحطات، كما أن هناك حالة من التنظيم داخل محطات السكة الحديد، مع تطبيق غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، والسير على القضبان، والركوب بين فواصل عربات القطارات، موضحا أنه يعمل على تحديد وتطوير جميع جوانب منظومة السكة الحديد.

وقال "الوزير"، خلال جولته التفقدية المفاجئة بمحطة مصر برمسيس اليوم، إن أعمال الصيانات تتم بصورة دوية لجميع القطارات، متابعا مع قيادات السكة الحديد تعليماته بشأن انتظام الرحلات على الوجهين القبلي والبحري، وتحسين مستوى النظافة بالمحطة وتشغيل سيارات جولف لنقل كبار السن مجانا من ساحة المحطة إلى داخلها.