حصد طلاب جامعة الأزهر من قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بنين القاهرة، الميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 في دورته السابعة والأربعين والتي اُختتمت فعالياته اليوم الأحد.

وأعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته الغامرة بهذه النتيجة التي تبعث على الفخر، مشيرًا إلى أن الجامعة تشجع دائمًا طلابها المتميزين على المشاركة والتفاعل في المعارض المحلية والدولية، وأن مثل هذه النماذج المضيئة والمشرفة تمثل شريحة كبيرة من طلاب الجامعة، يشاركون في رفع اسم الأزهر ومصر عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين عقب عودتهم.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن وفد الطلاب المشارك بمشروع تخرجهم في معرض جنيف للاختراعات هم: هشام نصار، أحمد خيري، إبراهيم الشاذلي، أحمد الصافي، محمد الشوبكي، وذلك تحت إشراف الدكتور سعيد دسوقي، والدكتور محمد صلاح عزب الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي، والدكتور صفوت حسب الله بقسم الفيزياء بكلية العلوم بنين الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن المشروع ذاته قد حصد الميدالية الفضية بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار الذي أقيم العام الماضي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع المستشفيات، سبق أن كرَّم الطلاب المتميزين من أبناء كلية العلوم بنين بالقاهرة.