خبير اقتصادي: 33% من المصريين يمتلكون حسابات بنكية

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الإقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم، إنه كان من المفترض أن يكون لمصر حكومة إلكترونية في عام 2005، لافتًا إلى أن مصر تأخرت كثيرًا في تطبيق التحول الرقمي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن ميكنة الخدمات الحكومية تفيد المواطن والدولة والمستثمرين، مشيرًا إلى أنها تحارب أشكال الفساد الإداري مثل الرشاوى.

وتابع، أن تجربة الشمول المالي في مصر جعلت عددا كبيرًا من المصريين ينشئون حسابات مصرفية، لافتًا إلى أن 10% من المصريين كانوا يمتلكون حسابات بنكية حتى عام 2011 وزادت هذه النسبة في 2018 لتبلغ 33%.