محافظ البحر الأحمر: إنشاء أبراج اتصالات لتأمين شبكة الطرق

قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أمس الأحد في تصريح له، إن البحر الأحمر تشهد نهضة كبيرة بشبكة الطرق بالمحافظة، حيث تمتد إلى الآلاف من الكيلو مترات.

وأشار عبدالله إلى أنه تم رفع كفاءة 480 كم، حيث تم ازدواج طريق سفاجا - قنا بتكلفة 980 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جارٍ الانتهاء من ازدواج سفاجا - مرسى علم وحتى برنيس بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

وأكد عبدالله أنه تم تخطيط أراضٍ لوزارة الاتصالات لإنشاء أبراج لتأمين طريقي القصير قفط ومرسى علم قفط وزيادة الأمان ورفع مستوى الخدمة.

جاء ذلك على هامش فعاليات ختام الدورة التدريبية لسائقي الحافلات السياحية بمدينة الغردقة أمس الأحد والتى نظمتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالبحر الأحمر لـ550 من سائقي الحافلات السياحية بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، برعاية الغرفة الرئيسية لشركات السياحة بالقاهرة برئاسة حسام الشاعر وبحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

كما دعا محافظ البحر الأحمر جميع قائدى المركبات للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لصالح مصر، مشيرا إلى أن جميع الوافدين يمكنهم الإدلاء بأصواتهم فى مدينة الغردقة بالرقم القومى فقط.

وكرم المحافظ قائدى المركبات الذين اجتازوا الدورة بتفوق لتحفيزهم على تطوير أنفسهم بشكل مستمر.