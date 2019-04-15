قال اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن المشروع القومي للصوب الزراعية يتم اختيار أفضل وأجود البذور الموجودة لزراعتها لضمان جودة المنتج، مشددا على أنه لا يتم استخدام أي مبيدات حشرية في المشروع.

وأضاف "عبد الحي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب من داخل المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، أُذيع خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن المشروع يسير بنظام الري بالتنقيط، لضمان عدم إهدار أي مياه نهائيا.

وتابع أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يحرك ما يقرب من 200 عربة تمتلك كل الأصناف والتي تنزل الأسواق في كل المحافظات لتنزل الأسواق.