كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، حقيقة ما تردد عن فصل بعض موظفي مديرية أوقاف 6 أكتوبر بعد فصلها عن مديرية الجيزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "مفيش حاجة اسمها اتعين واتفصل، لكن 6 أكتوبر كانت محافظة مستقلة والجيزة كانت محافظة مستقلة وفي أثناء أحداث 25 يناير 2011 تسلل بعض ضعاف النفوس إلى الوزارة بالتنسيق مع بعض العاملين بالوزارة وأدرجوا أسماء وهمية لا علاقة لها بالتعيينات".

وأضاف: "جرى استصدار قرارات وهمية في فترة يناير وما بعدها، ولما تولى الدكتور محمد مختار جمعة مسؤولية الوزارة، اضطررنا إلى اتخاذ جملة من القرارات الاحترازية التي تقي وزارة الأوقاف من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يحصلون على أموال من البسطاء الذين يرغبون في التعيين بحجة توفير فرصة عمل بالوزارة، عن طريق ضم المساجد الوهمية، فكانوا يصدرون قرارات وهمية لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "وزير الأوقاف أصدر قرارا بمنع ضم المساجد بالعمالة من أجل فرض الأسماء الصحيحة وطرد المتسللين من ضعاف النفوس، كما أن هناك عمالة وهمية وقد كانت تتلقى إعانة شعائر أو غيرها بمبلغ 140 جنيها، لذلك اضطررنا للإبقاء عليها، ونقول إن أحدًا لم يُفصل من الخدمة".