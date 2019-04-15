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جروس يحذر لاعبي الزمالك قبل موقعة أغادير

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 "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا حول التعديلات الدستورية بـ"بلبيس"

 "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا حول التعديلات الدستورية بـ"بلبيس"

مفكر فرنسي لـ"الوطن": التعديلات الدستورية في مصر تحقق الاستقرار

مفكر فرنسي لـ"الوطن": التعديلات الدستورية في مصر تحقق الاستقرار

داعية إسلامي: الرسول أول من تحدث عن السوشيال ميديا والإنترنت

داعية إسلامي: الرسول أول من تحدث عن السوشيال ميديا والإنترنت

مخرجة مباراة الزمالك وأغادير عن الهدف المشكوك فيه: "الكرة معدتش الخط"

مخرجة مباراة الزمالك وأغادير عن الهدف المشكوك فيه: "الكرة معدتش الخط"

محمد الباز: من الممكن إجراء تعديلات دستورية جديدة بعد 5 سنوات

محمد الباز: من الممكن إجراء تعديلات دستورية جديدة بعد 5 سنوات

محافظ البحر الأحمر: إنشاء أبراج اتصالات لتأمين شبكة الطرق

محافظ البحر الأحمر: إنشاء أبراج اتصالات لتأمين شبكة الطرق

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ماكدونالدز مصر تطلق المرحلة الثانية من حملتها "من حقك تعرف" للرد على أسئلة العملاء

النص الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة بعد موافقة "تشريعية النواب"

النص الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة بعد موافقة "تشريعية النواب"

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اقرأ في "الوطن" غدا.. الرئيس لـ"قائد الجيش الليبي": ندعم جهودكم لدحر الإرهاب وإقامة دولة مدنية

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