"الوطنية للزراعات": تغطية 50% من احتياجات مصر من البذور خلال عام ونصف

قال اللواء محمد عبدالحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن مصر تستورد سنويًا بذورًا بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار دولار.

وأضاف عبدالحي، خلال لقاء خاص من الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن السوق الزراعية المصرية تستورد 95% من احتياجاته من البذور الزراعية.

وأوضح رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، أن الشركة بدأت في إنشاء قطاع بذور لكل أنواع الزراعات وليس المحمية فقط.

وأشار عبدالحي، إلى أنه خلال عام ونصف سيتم تغطية 50% من احتياجات مصر من البذور.

ولفت رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، أنهم يحصلوا على البذور الآن بما يساوي 30% من قيمتها بالأسواق، قائلا إن الاحتكار خلف ارتفاع أسعار البذور.