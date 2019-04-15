يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يحدث انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، باردا ليلًا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في مصر:

القاهرة 21 15

الإسكندرية 19 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 15

الزقازيق 22 14

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 19

العريش 19 14

قنا 33 19

الأقصر 35 19

أسوان 37 20

حلايب 29 20

شلاتين 31 19

درجات الحرارة في عواصم عربية وعالمية:

مكة المكرمة 40 26

المدينة المنورة 37 24

القدس 18 10

أبوظبي 32 20

الكويت 35 20

واشنطن 17 07

باريس 14 06

موسكو 09 00