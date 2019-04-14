قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت من 34 لـ 28 درجة مئوية بمقدار 6 درجات، مع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وخصوصا جنوب البلاد ومناطق جنوب سيناء، ومن المقرر أن يشهد غدا انخفاضا آخر بدرجات الحرارة يصاحبه ربما سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتصل خفيفة للقاهرة.

وحذر عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل كبير، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة نسبيا في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل.

وأضاف أن نشاط الرياح سيؤثر بشكل كبير على مستوى الرؤية، ولابد من توخي السائقين على الطرق الحذر أثناء القيادة.