وزيرة الصحة تصدر قرارا بتجديد ندب أبوهاشم وكيلا للوزارة بجنوب سيناء

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان قرار رقم 236 لسنة 2019 بتجديد ندب الدكتور خالد أبو هاشم، وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء لمدة عام، وذلك بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 620 لسنة 2018.

جاء في القرار تجديد الثقة للدكتور خالد أبو هاشم مدير عام إقليم القناة بهيئة الإسعاف للعمل مديرا لمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء بجانب الإشراف على نموذج إسعاف جنوب سيناء لمدة عام.

في سياق متصل، قال الدكتور خالد أبو هاشم، إن هذا القرار يزيد من مسئوليته تجاه الارتقاء بالخدمة الصحية لمواطني جنوب سيناء، وتعهد باستكمال منظومة العلاج عن بعد في الوديان والتجمعات البدوية لضمان وصول الخدمة الصحية لكل أهالي المحافظة.

وقدم الشكر للدكتورة هالة زايد واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على هذه الثقة، لافتا إلى أن المحافظ يحرص دائما على زيارة المستشفيات والمساعدة في الليل أي عقبات.