أعلن حوالي 40 رئيس بلدية في الجزائر رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 يوليو، تضامنًا مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في 4 يوليو، من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحّى تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة، أدت لتخلّى الجيش عنه.

الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع، هي إحدى المهمات التي تؤديها البلديات في الجزائر، بالإضافة إلى دورها الهام في سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.

موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية، جاء تضامناً مع قضاة قرّروا مقاطعة الإشراف على الانتخابات، ولكنّ لم يتم تحديد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية، من قبل الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات.