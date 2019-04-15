بدأت وزارة المالية صباح اليوم، تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان، إلى جانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.

وأكدت وزارة المالية في بيان عنها اليوم، أنّ مصلحة الجمارك وجّهت المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، التي تندرج تحت البندين الجمركيين 7213 و7214 من التعريفة الجمركية المنسقة، وهو القرار الذي يستهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الأجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.

وأوضحت "المالية" في بيانها، أنّ الوزارة تأمل في تطبيق القرار في زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين، إذ أنّ حصيلة الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، ما يساعد على زيادة نشاط القطاع التصديري المصري وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف الوزارة أنّ قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم الموانئ المصرية أي القيمة CIF، مع تدرج في نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن في الرسالة الواردة ، تنفيذا لحكم المادة (1/83) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998، والتي تنص على فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

ولفتت "المالية"، إلى أنّ مصلحة الجمارك وضعت بالتعاون مع قطاع المعالجات التجارية "جهاز مكافحة الدعم والإغراق سابقا"، التابع لوزارة التجارة والصناعة، قائمة بالأسعار الاسترشادية لحديد التسليح والصلب الوارد من الخارج ونسب رسوم الوقاية التي سيتم تحصيلها على أساسها، على أنّ يعاد النظر فيها كل شهر، إذ لن يعتد بالقيم الواردة في الفواتير المقدمة للجمارك إذا كانت بقيم أقل من الأسعار الاسترشادية.