قال الدكتورة زينب محمد نوار أستاذ الاقتصاد، إنه أصبح هناك اهتماما كبيرا في مصر بالنقل البحري، وأن مصر بها 15 ميناء تجاري، وعدد كبير منها أصبح يخضع للتطوير حاليا حتى يستفيد من زيادة حجم التجارة العالمية.

وأضافت "نوار"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة "الأولى"، أن موانئ الإسكندرية والدخيلة وشرق وغرب بورسعيد وشرق دمياط وميناء السخنة، كلها موانئ تخضع للتطوير، بعضهم تابع لهيئة قناة السويس وأخرى لوزارة النقل.

وتابعت أن ارتفاع حجم التجارة العالمية بعد عام 2004، جعل هناك الكثير من الخطط لتطوير أداء الموانئ المصرية ورفع كفاءة هذه الموانئ حتى تجذب الشركات التجارية العالمية.