انطلق مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحملته ابدأ مستقبلك جامعات ومدارس إلي محافظة أسوان وذلك بهدف نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وأشارت غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن الحملة توجهت إلي جامعة أسوان حيث تم مناقشة عدة محاور عن مقومات ريادة الأعمال في جنوب الصعيد وكيفية تنميتها مشيرة إلى أن الحملة قامت بتقديم شرح وافٍ حول أهمية ريادة الأعمال والعمل الحر ودورها في تقنين البطالة بين الشباب بحضور عدد من الأساتذة وطلاب الجامعة من مختلف التخصصات.

وأكدت خليل علي أن طلاب المدارس والجامعات هم الفئة الأولي حاليًا بنشر ثقافة العمل الحر لديهم فهم يعدون نبتة المستقبل مشيرة إلي أن أعداد الطلاب تسمح بتوسيع رقعة نشر تلك الثقافة متابعه أن فكر الطلاب في هذه المرحلة يدعوهم إلي المشاركة واحساسهم بالشغف بالتجربة بل هم يتبنون كذلك حس الواجب الوطني بأن عليهم نشر هذا الفكر لمن حولهم.

وأضافت د/غادة خليل أن الحملة توجهت خلال جولتها إلي مدارس محافظة أسوان حيث استهدفت الحملة حوالي 50 معلمًا و 3472 طالب وذلك من خمس إدارات، مشيرة أنه تم استهداف مدرستين من كل إدارة بأسوان لتدريبهم على الفكر الريادي وتشجيع الشباب وتحفيزهم علي الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر.

ويشار إلى أن حملة ابدأ مستقبلك للجامعات تمت في جامعة أسوان بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ودكتور ايمن محمود عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والمهندس حمادة رجب مسلم أستاذ التخطيط الاجتماعي بجامعة أسوان.