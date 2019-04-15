أسعار الخضروات اليوم الاثنين 15-4-2019 في مصر

تقدم "الوطن" لمتابعيها وقرائها يوميًا عددًا من الخدمات المختلفة من بينها أسعار الخضروات، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والفاصوليا والجزر والباذنجان على النحو التالي:

البطاطس

استقر سعر كيلو البطاطس عند 7.5 جنيه.

الفاصوليا

وصل سعر الفاصوليا إلى 10 جنيهات للكيلو.

الفلفل

بلغ سعر كيلو الفلفل 13 جنيهًا.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان إلى 8 جنيهات للكيلو.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

الجزر

استمر سعر الجزر 4 جنيهات للكيلو.

البسلة

وصل سعر كيلو البسلة إلى 21 جنيهًا.

الثوم

تراوح سعر الثوم بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو.

ورق العنب

بلغ سعر ورق العنب 30 جنيهًا للكيلو.

الكوسة

بلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات.