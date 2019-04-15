استقرت أسعار السمك خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية، وترصد "الوطن" أسعار بعض الأسماك مثل البلطي والمكرونة والمرجان والجمبري والكابوريا على النحو التالي:

سمك بلطي

وصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 38 جنيهًا.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان من 39 إلى 43 جنيهًا للكيلو.

سمك القرموط

وصل سعر أسماك القراميط إلى 23 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا من 30 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

تراوح سعر سمك البوري من 40 إلى 46 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين

تراوح سعر سمك الثعابين من 40 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 90 إلى 180 جنيهًا للكيلو.