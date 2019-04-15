أصدر وزير العدل قرار 11270 لسنة 2018 بتخويل يعض العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار على النحو التالي:

للاطلاع على القرار كاملًا اضغط هنا.