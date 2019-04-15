أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، أن إجمالي عدد المواطنين الذين فحصوا في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" بلغ 3 ملايين و514 ألفا و524 مواطنا، بينهم 11 ألفا و91 مواطنا، أمس، وبلغت النسبة الإجمالية لعدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم في المحافظة 83% من إجمالي المواطنين المستهدفين في المبادرة.

وقال "شاروبيم"، في بيان اليوم، إن محافظة الدقهلية تحتفظ بالمركز الأول على مستوى محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية، التي تستهدف القضاء على "فيروس سي" والأمراض غير المتوطنة.

وأشاد بمبادرة الرئيس التي يشترك فيها على مستوى المحافظة 1800 فريق من مديرية الصحة بالدقهلية، والجهود المبذولة للكشف على جميع المستهدفين وصرف العلاج بالمجان.