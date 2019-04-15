افتتحت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، معرض الحرف اليدوية المقام على هامش مؤتمر المسؤولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية، يرافقها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والذي ينظمه بنك الإسكندرية ضمن مبادرة "إبداع من مصر".

ويشارك في المعرض 18 عارضا من حرفيي المبادرة، فضلا عن عرض أعمال عدد من الحرفيين من اللاجئين من السودان وإثيوبيا وسوريا، وأشادت والي بمستوى العارضين والمعروضات.

وأكدت والي أنّ وزارة التضامن الاجتماعي لديها استراتيجية لدعم الحرف اليدوية وتنمية مهارات أصحابها على أكثر من مستوى، وأنّ الوزارة تتعاون مع بنك الإسكندرية في تنظيم المعارض ودعم الخطط التسويقية، بما يتيح فرص أكبر لنمو وتطوير الحرف اليدوية.

من جانبها أكدت ليلي حسني مدير المسؤولية المجتمعية في بنك الإسكندرية، أنّ دعم وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة "إبداع من مصر" ومساندة أصحاب الحرف اليدوية، عظّم استفادة أصحاب الحرف، ودفع البنك للتوسع في توجيه برامج المسؤولية المجتمعية لأصحاب الحرف اليدوية.