طلب المجلس العسكري الانتقالي في السودان، من القوى السياسية، تقديم مقترحات ورؤى حول المرحلة المقبلة، خلال فترة أقصاها 7 أيام تشتمل شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء، ورؤيتهم بشأن الفترة الانتقالية المحددة في عامين، وشروطهم حول الحكومة المدنية.

وتمنى المجلس أن تتوافق القوى السياسية على شخصية قومية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، خلال حديثه مع القوى السياسية بقاعة الصداقة، أمس الأحد، إن مهمة المجلس الأساسية تتمثل في تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية للتتنافس في جو شفاف، دون إقصاء لأحد، للخروج من الوضع الحالي.

وأبدى زهد، المجلس في السلطة، قائلاً: "والله العظيم لولا الرغبة في الأمن والاستقرار لما تسلمنا السلطة"، وقطع زين العابدين بعدم سماح المجلس العسكري لأي شخص أو كيانات بالعبث والتطاول على السلطة بأي سلوك.

وأكد عضو المجلس، الفريق جلال الدين الشيخ، أن المجلس يطلب من القوى السياسية مد المجلس بمبادرة ورؤية متكاملة حول الوضع، على أن تكون مكتوبة، وطلب المجلس من القوى السياسية إعانته بالمبادرات لتسيير أمور البلاد، خلال الفترة الانتقالية لتحقيق رغبات الشعب.

كان وزير الدفاع السوداني ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق، أعلن التحفظ على عمر البشير في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين، وحظر التجوال لمدة شهر.

وحلَّت القوات المسلحة السودانية، المجلس الوطني ومجلس الولايات، وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وكلَّفت الولاة ولجان الأمن بمهامها واستمرار العمل الطبيعي بالسلطة القاضية ومكوناتها، والمحكمة الدستورية والنيابة العامة.

وتنحى وزير الدفاع السوداني اللواء عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، وعيَّن عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس، كما عين قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا لرئيس المجلس العسكري.