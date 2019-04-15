رئيس "مؤتمر البجا" يؤيد قرارات "العسكري الانتقالي" في السودان

أعلن رئيس حزب "مؤتمر البجا" في السودان موسى محمد أحمد، مساعد رئيس الجمهورية السابق، دعم ومباركة حزبه لقرارات المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، داعيا للالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والمحلية، وخاصة اتفاق سلام شرق السودان.

وطالب موسى، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، بتوسيع قاعدة التشاور في ترتيبات الفترة الانتقالية بين القوى السياسية والحركات المسلحة، وكل مكونات الشعب السوداني، للوصول إلى صيغة متوافق عليها.

وأكد موسى أن شراكتهم لم تكن مع حزب المؤتمر الوطني، بل كانت وما زالت مع الدولة، وفق اتفاقية سلام شرق السودا، وتابع: "لم نستكمل تنفيذ الاتفاقية حتى الآن نسبة للتحديات، أما الآن فإننا نطالب باستكمالها وتفعيلها"، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

كان وزير الدفاع السوداني ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق، أعلن التحفظ على عمر البشير في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين، وحظر التجوال لمدة شهر.

وحلَّت القوات المسلحة السودانية، المجلس الوطني ومجلس الولايات، وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وكلَّفت الولاة ولجان الأمن بمهامها واستمرار العمل الطبيعي بالسلطة القاضية ومكوناتها، والمحكمة الدستورية والنيابة العامة.

وتنحى وزير الدفاع السوداني اللواء عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، وعيَّن عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس، كما عين قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا لرئيس المجلس العسكري.