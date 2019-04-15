انفوجراف| "الوزراء": الصادرات الزراعية تحقق طفرة غير مسبوقة في 2018

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجراف سلط من خلاله الضوء على الطفرة غير المسبوقة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية في عام 2018، معلناً ارتفاع معدل صادرات القطن بنسبة 18.9% ليصل إلى 201 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 169 مليون دولار عام 2017، فضلاً عن ارتفاع معدل صادرات اليوسفي بنسبة 38.4% ليصل إلى 59.63 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ43.09 مليون دولار عام 2017، وكذلك ارتفاع معدل صادرات التمور بنسبة 254.4% ليصل إلى 31.33 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 8.84 مليون دولار عام 2017.

كما جاء في الانفوجراف للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن معدل صادرات الليمون ارتفع بنسبة 11.1% ليصل إلى 27.44 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ24.69 مليون دولار عام 2017، بجانب ارتفاع معدل صادرات البرتقال بنسبة 22.1% ليصل إلى 664.97 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ544.73 مليون دولار عام 2017، وأخيراً ارتفاع معدل صادرات الطماطم بنسبة 28.5% ليصل إلى 41.25 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ32.09 مليون دولار عام 2017.

وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي من السلع والخضروات والفاكهة في عام 2017، فقد كشف إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من البرتقال بلغت 176.9%، والفراولة 167.9%، والفول السوداني 130.4%، والبصل 129.6%، والبطاطس 118.1%، والفاصوليا الخضراء 117.2%، والخرشوف 113.4%, والعنب 107.4%، والمانجو 105.5%، والثوم 104.3%، والطماطم 103.5%، والخيار 102.4% والموز 102.2% والفلفل الأخضر 100.9% والبازلاء 100.5%، وأخيراً البيض 100.2%.