لقى طفل مصرعه غرقا في ترعة الشرقاوية بدائرة مركز قليوب أثناء وقوفه على جسر الترعة، فانزلقت قدماه وسقط في المياه.

وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا بوجود جثة في ترعة الشرقاوية بدائرة مركز قليوب، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن.

وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وقوات الانقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لطفل يدعى "ع. م" 12 عاما تلميذ، كان بصحبة شقيقته الصغرى للذهاب إلى أحد الدروس الخصوصية، وأثناء سيرهم وقف على جسر الترعة للهو، فانزلقت قدماه وسقط في المياه ولقى مصرعه.

وبفحص الجثه تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق"، وصرحت النيابة بدفن الجثة.