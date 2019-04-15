رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة -دائرة فحص الطعون- بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، وقف انتخابات نقابة الصيادلة، المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء، كما قضت المحكمة بالاستمرار في حكم وقف تعيين الحارس القضائي للنقابة وإحالة الدعاوى للمفوضين لإعداد تقرير وعرضه بجلسة 6 مايو المقبل، كما رفضت المحكمة بجلسة اليوم تداخل الحارس القضائي في الدعوى.

وأكدت نقابة الصيادلة –في بيان لها- أن الانتخابات قائمة في موعدها غدا الثلاثاء 16 أبريل، ودعت النقابة إلى المشاركة بكثافة لاختيار من يمثلوهم.

وشكرت النقابة الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة لمتابعته المستمرة لكافة القضايا، كما شكرت الشؤون القانونية بالنقابة لبذلهم كافة الجهود في التصدي لشبح فرض الحراسة القضائية والإصرار على السير في طريق الديمقراطية وإجراء انتخابات النقابة في موعدها.