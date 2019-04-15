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"نواب المحلية" يطالبون بتغير أغطية البالوعات الزهر بـ"فايبر"

"نواب المحلية" يطالبون بتغير أغطية البالوعات الزهر بـ"فايبر"

محافظ كفر الشيخ يطلق مبادرة "انزل وشارك دي بلدك" للاستفتاء على الدستور

محافظ كفر الشيخ يطلق مبادرة "انزل وشارك دي بلدك" للاستفتاء على الدستور

اتفاق بين أسرى فلسطين وإدارة الاحتلال على تلبية مطالبهم

اتفاق بين أسرى فلسطين وإدارة الاحتلال على تلبية مطالبهم

"طه" مساعدا لوزير الصناعة.. و"عمرو" مديرا لـ"التحديث"

"طه" مساعدا لوزير الصناعة.. و"عمرو" مديرا لـ"التحديث"

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