طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رؤيته لكيفية تعامل شركة الطائرات الأمريكية "بوينج" مع الأزمة التي تمر بها، وذلك بعد سقوط طائرتين من طراز "ماكس 737" ما خلف مئات القتلى.

وتمحورت فكرة الرئيس الأمريكي على إعادة تسمية هذا الطراز باسم جديد، بعد إضافة بعض الميزات له، وغرّد عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الإثنين: "قد لا أكون على معرفة بالعلامات التجارية (لكني أصبحت رئيسا)، ولو كنت بمكان بوينج لأصلحت طراز ماكس 737، وأضفت عليه ميزات جديدة، ثم قمت بتسويقه من جديد باسم جديد"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاءت تغريدة ترامب في ظل أزمة تواجها "بوينج" بعد سقوط طائرتين من طراز "ماكس 737" في غضون 5 أشهر، آخرها في إثيوبيا، ما أثر بشكل كبير على سمعة "بوينج"، وخاصة على هذا النموذج.

وانعكس الحادثان اللذان أوديا بحياة 346 شخصا، بشكل كارثي على مصنع الطائرات الأمريكي، إذ انخفض سهم الشركة إلى مستويات قياسية، إضافة لذلك لم تظفر "بوينج" في مارس الماضي بأي طلبية جديدة لطائراتها "ماكس 737".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طالبت السلطات الإثيوبية، شركة "بوينج"، بإعادة النظر في جهاز التحكم الخاص بطائراتها "ماكس 737"، وقال المسؤولون الإثيوبيون إنّ "تحقيقات الصندوقين الأسودين خلصت إلى أنّ طاقم الطائرة "اتبع إجراءات الطوارئ الموصى بها والمعتمدة من شركة بوينج، لكنّه لم يتمكن من التحكم في الطائرة، ما أدى لتحطمها".