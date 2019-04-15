بسبب "اللحمة".. معركة شوارع بين 15 جزارا في "مدبح الخليفة"

شهد "مدبح" في دائرة قسم شرطة الخليفة في القاهرة، معركة حامية استمرت ساعة بالسكاكين والبنادق الخرطوش بين 15 جزارا، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة تصادف وجودهم داخل المجزر الآلي.

وكشفت التحريات عن أنّ سبب المعركة خلافا على بيع اللحوم وشرائها داخل المدبح، وتم القبض على 14 متهما من أطراف المعركة "العائلتين"، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة في القاهرة، نجحت في فض مشاجرة داخل المجزر الآلي بدائرة القسم، بسبب خلاف حول بيع وشراء اللحوم داخل المجزر.

وحددت القوة الأمنية طرفي المشاجرة، وضبطت عدد منهم وبحوزتهم "بندقية خرطوش عيار 12مم، فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و6 قطع سلاح أبيض"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

بالفحص تبيّن أنّ خلافا نشب داخل المجزر وتطور إلى مشاجرة، استعان كل طرف فيها بأنصاره واعتدوا على بعضهم مُحدثين ما بهم من إصابات، وأطلق اثنين منهم أعيرة خرطوش من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، محدثان إصابة أحد أطراف المشاجرة، و3 مواطنين تصادف وجودهم في محل الواقعة.