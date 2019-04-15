"والى": اعتماد الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعي 2019-2020

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تكلفة زيادة المعاشات 28.1 مليار جنيه وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الاطلاق يستفيد منها 9.8 مليون مستفيد، لافتة إلى أنه سيتم صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو2019 وبحد أدنى 150 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيها، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة.

وأضافت والى، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المجلس اعتمد خلال اجتماعه الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام الخاص وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي للعام المالي 2019-2020.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزاري لعمال المقاولات ليتضمن العديد من المزايا لهم وأهمها زيادة التغطية التأمينية من خلال إلـزام المقاول بتسجيل جميع العمال في جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية، مما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء الذين سيتم التأمين عليهم وشمول عمال المقاولات بالتأمين الصحي والذى وافقت علية وزارة الصحة والسكان، وتيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة يحمل عليها بيانات المؤمن عليه من مدد تأمينية وأجور وتكون مدتها 5 سنوات، والسماح للورثة في حالة وفاة المؤمن عليه الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة بما يضمن لهم الحق في معاش تأميني.

واستعرض المجلس تقريرا عن أعمال لجنة فض التشابكات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وما أحرز من تقدم في مفاوضات فض التشابكات وصيغ الاسترداد العادل لأموال المعاشات في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية .

وناقش مجلس إدارة الهيئة، تقدم أعمال لجنة حوكمة وتحديث وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق تحسين كفاءة النظم الحالية ومستوي الرضا العام للمواطنين، وعلى الأخص محاور تحديث نظم المعلومات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والارتقاء بالموارد البشرية، ومراجعة وتبسيط إجراءات العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتم استعراض الهيكل الإداري المقترح لرفع كفاءة اداء الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة ، والبدء في تطبيق "معاشي" الذى يقدم 30 خدمة لأصحاب المعاشات توفر عليهم الجهد والوقت وتكلفة الانتقال لمكاتب التأمينات.