نفت السفارة الإيطالية في ليبيا، صحة أنباء تحدثت عن إغلاق مقرها في طرابلس وإجلاء موظفيها عن العاصمة الليبية، على وقع القتال الدائر في محيطها.

وغرّدت السفارة عبر حسابها على "تويتر": "نؤكد أنّ سفارة إيطاليا في ليبيا مفتوحة وتزاول أنشطتها كافة، كما أنّه لا وجود لأي تقليص في التواجد المؤسسي الإيطالي في ليبيا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت مواقع إخبارية تناولت أخبارا مفادها أنّ سفارة إيطاليا في طرابلس، أعلنت أنّها ستغلق سفارتها في طرابلس، بسبب القتل هناك، وتدور معارك عنيفة منذ الرابع من أبريل في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين الجيش الوطني الليبي، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، كما يتبادل الطرفان شن الغارات الجوية والاتهامات باستهداف المدنيين.