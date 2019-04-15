"الإرشاد النفسي للطالب الجامعي".. ندوة بـ"تمريض طنطا"

نظم قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية بكلية التمريض بجامعة طنطا اليوم الاثنين، الندوة العلمية السنوية للقسم بعنوان "الإرشاد النفسي والصحة النفسية للطالب الجامعي"، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة لطيفة فودة عميد الكلية أن الندوة تهدف للتعريف بالإرشاد النفسي وأهمية الصحة النفسية للطالب الجامعي، والتعرف على طرق واستراتيجيات الإرشاد النفسي وحصر المشكلات التي يواجهها الطالب الجامعي.

وأشارت الدكتورة عفاف بصل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن الندوة تناولت مناقشة عدد من المحاور أهمها تعريف الإرشاد النفسي، وأهميته للطالب الجامعي، والمشاكل التي يتناولها الإرشاد النفسي، ووسائل وطرق الإرشاد النفسي، والمشاكل النفسية التي يواجهها الطالب الجامعي، وأسس الإرشاد النفسي.

وشارك في الندوة الدكتورة ميرفت شلبي رئيس قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية، والدكتورة سمر مبروك مقرر الندوة.