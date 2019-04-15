نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، اليوم، دورة تثقيفية تحت عنوان "أحكام الصيام وآدابه" بمسجد ابن خلدون بحي الجمرك، بحضور الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، وبمشاركة 150 إماماً من مختلف الإدارات الفرعية، وذلك استعداداً لشهر رمضان.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، إنه يقوم بالتدريس نخبة من العلماء المتخصصين لشرح المنهج المعد لذلك ويشمل تفسير آيات الصيام وفهم الأحاديث الواردة في بابه وآدابه، مع التركيز على آيات الصيام ودراسة بعض أحكامه.

وتناولت المحاضرة الأولى، التى ألقاها الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، طرق نشر صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني. ويهدف عقد هذه الدورات المتخصصة رفع الكفاءة العلمية للأئمة.