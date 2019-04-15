قال الشاعر السماح عبد الله، مدير بيت الشعر المصري، إن بيت الشعر يستعد لتنظيم احتفالية خاصة للاحتفاء بالشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي يوم 21 أبريل الجاري، في ذكرى رحيله الرابعة، ومن المقرر أن تنطلق الاحتفالية في السابعة مساء، ببيت الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية.

وأضاف "السماح" لـ"الوطن": "ستشهد الاحتفالية مشاركة واسعة من الشخصيات المحبة لشعر الخال، ومن المقرر أن تشارك الإعلامية نهال كمال وابنتي الأبنودي في الفعالية، حيث ستلقي آية الأبنوي عددًا من قصائده الشهيرة، كما يتضمن الحفل فقرة فنية غنايئة موسيقية لتقديم عدد من الأغاني التي كتب الخال كلماتها".