"دعم مصر" يعقد مؤتمرا لشرح التعديلات الدستورية الليلة

يعقد ائتلاف "دعم مصر" مؤتمرا حاشدا بأحد الفنادق الكبرى، مساء اليوم، لشرح التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبا بالبرلمان، ودعم الصياغات النهائية التي تم التوافق عليها باللجنة التشريعية، وبحث استعدادات إجراء الاستفتاء على هذه التعديلات.

يحضر المؤتمر عددا كبيرا من النواب أعضاء الائتلاف، في مقدمتهم الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الائتلاف، والنائب أحمد السجيني أمين عام الائتلاف، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار وعددا من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية والأحزاب التي تمثل الائتلاف.

ينعقد المؤتمر قبل ساعات من الجلسة البرلمانية، المقرر عقدها غدا الثلاثاء، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة التشريعية بالبرلمان حول الصياغات النهائية لمقترح تعديل الدستور، والتصويت عليه نداءً بالاسم.

وقال القصبي، في بيان اليوم، إن لقاء أعضاء الائتلاف يهدف إلى دراسة المتبقي من دعم تلك التعديلات، وكيفية حس المواطنين على أداء واجبهم الوطني والقومي في الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني.