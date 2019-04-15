شهدت انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين ارتفاع أعداد المصوتين بجميع اللجان الفرعية وذلك قبل ساعتين من غلق باب التصويت المحدد له السابعة من مساء اليوم.

وقال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إن نسب التصويت ارتفعت بشكل كبير بعد العصر وانتهاء عمل بعض المرشدين.

وأضاف النحلة، لـ"الوطن"، أن الساعتين المقبلتين ستحددان إمكانية إجراء الفرز بالانتخابات اليوم في حال الوصول إلى النصاب القانوني للحضور وهو 50% من أعداد المسددين لاشتراكات النقابة عن العام الحالي وعددهم 6925 أي ما نحو 3463 صوتا، منوها بأنه في حال عدم الوصول للنصاب القانوني للانتخابات ستكون هناك جولة إعادة يوم الإثنين المقبل الموافق 22 أبريل في حال عدم تعارضه مع موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشار النحلة إلى أن الانتخابات تشهد أجواء تنافسية ديمقراطية بين جميع المرشحين ولم تسجل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار مجدي بيومي أي مخالفات من قبل المرشحين.

ورصدت غرف العمليات التي أقامها بعض المرشحين للانتخابات أن أعداد المصوتين حتى الآن اقترب من الـ2000 صوت، ويتنافس 27 مرشحا للفوز بعضوية مجلس إدارة النقابة المقدرة بـ8 مقاعد فيما يتنافس 4 للفوز بمنصب النقيب.