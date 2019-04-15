تنظم شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، مساء الخميس المقبل، ندوة بعنوان: "مجلات الأطفال في مصر، ومستقبل صحافة الأطفال الورقية" بمقر الاتحاد بالزمالك.

يحاضر في الندوة الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، ونجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، وهويدا حافظ رئيس تحرير مجلة فارس، وإيمان بهى الدين رئيس تحرير مجلة خطوة، ود. حسن خليل ‏مدير عام التحرير و النشر‏ بمجلة الفردوس، وتعقد الندوة في حضور رئيس النقابة، وأعضاء الشعبة.. والمهتمين بأدب وثقافة الطفل. يدير الندوة الشاعر عبده الزراع رئيس شعبة أدب الأطفال باتحاد الكتاب.