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محافظ الإسكندرية: تجهيز الحدائق والشواطئ لاستقبال أعياد شم النسيم

محافظ الإسكندرية: تجهيز الحدائق والشواطئ لاستقبال أعياد شم النسيم

الأرصاد: مجموعة من العلماء يعكفون على دراسة مناخ مصر

الأرصاد: مجموعة من العلماء يعكفون على دراسة مناخ مصر

"العمل العربية" تكرم نائب رئيس "المصرية اللبنانية لرجال الأعمال"

"العمل العربية" تكرم نائب رئيس "المصرية اللبنانية لرجال الأعمال"

أستاذ تمويل: الدولة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية

أستاذ تمويل: الدولة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية

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