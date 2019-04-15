قال الإعلامي عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات النهار، إن شبكة "النهار" تدخل السباق الرمضاني تحت شعار "شاشتنا سر قوتنا".

وأضاف "الليثي" في بيانٍ له، أن هناك العديد من المفاجآت للمشاهدين سيجرى الإعلان عنها قريبًا عبر شبكة قنوات "النهار"، مُشيرًا إلى أن الخريطة البرامجية للشهر الفضيل والتي سيجرى الإعلان عنها قريبًا تتضمن تنوعًا كبيرًا في المحتوى، ليُلبي اهتمامات المُشاهدين، بالإضافة إلى جرعة دينية مناسبة تتناسب مع الشهر الفضيل.

يذكر أن شبكة قنوات "النهار" ستُعلن خلال الساعات القليلة المُقبلة، عن المسلسلات والبرامج التي ستُعرض عبر شاشتها في رمضان.